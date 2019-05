Inquérito/CGD

O empresário Joe Berardo disse hoje no parlamento que tentou "ajudar os bancos" com a prestação de garantias, que foram eles que sugeriram o investimento no BCP e que está atualmente em negociações com as instituições.

"Estou em negociações com os bancos há algum tempo e vamos ver se chegamos a uma solução a breve tempo", revelou Joe Berardo sobre o incumprimento dos créditos, durante a sua audição na segunda comissão parlamentar de inquérito à gestão e recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

O empresário afirmou também que "como português" tentou "ajudar a situação dos bancos numa altura de crise", referindo-se à prestação de garantias quando as ações que serviam como colateral desvalorizaram, gerando grandes perdas para os bancos.