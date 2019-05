Actualidade

O aparecimento de águas-vivas e caravelas-portuguesas nas praias da Costa de Caparica, no concelho de Almada, levou a junta de freguesia a alertar os banhistas sobre cuidados a ter, enquanto a autoridade marítima acompanha o fenómeno.

Segundo explicou à Lusa o presidente da Junta de Freguesia da Costa de Caparica, José Dias Martins, a autarquia foi informada do "aparecimento no areal e espelho de água" da frente marítima entre a Cova do Vapor e a Fonte da Telha de "águas-vivas [alforrecas] e caravelas-portuguesas".

"Vamos ter uma situação anómala", admitiu o autarca, com base numa informação da Capitania do Porto de Lisboa, para a ocorrência de "uma grande quantidade" de organismos marinhos do tipo da caravela-portuguesa ("Physalia physalis"), dotadas de células urticantes, em particular nos seus tentáculos.