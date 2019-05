Actualidade

A GNR vai alocar 250 militares por dia durante a peregrinação internacional de maio no Santuário de Fátima, que decorre entre domingo e segunda-feira, onde também vão estar mais de 300 operacionais da proteção civil.

Na operação "Peregrinação Segura 2019", a GNR vai contar com uma média de 250 militares da guarda por dia, num dispositivo que envolve unidade de intervenção, unidade de segurança e honras de Estado, unidade de trânsito, unidades territoriais e unidade de investigação criminal, disse à agência Lusa o comandante do Destacamento Territorial de Tomar, Tiago Delgado, no final da conferência de imprensa realizada hoje.

A operação vai contar com agentes à civil, mas não está prevista a utilização de barreiras de betão, como aconteceu aquando da vinda do Papa Francisco, em 2017, acrescentou.