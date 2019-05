Incêndios

A Proteção Civil alertou hoje para o aumento do risco de incêndio a partir de sábado, chegando ao nível 'muito elevado' em algumas zonas do Algarve, Alentejo e interior norte e centro, e avançou que estão proibidas as queimadas.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta a população para o perigo de incêndio florestal entre sábado e terça-feira devido às previsões meteorológicas de tempo quente e seco.