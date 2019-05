Actualidade

As previsões meteorológicas apontam para uma subida da temperatura, entre sábado e segunda-feira, com valores que poderão atingir os 37 graus centígrados, em algumas zonas do país, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a informação do IPMA, prevê-se a partir de sábado um aumento da temperatura máxima, a atingir valores perto dos 30°C, nas regiões do vale do Tejo e Alentejo.

Já no domingo, a previsão é de que as temperaturas máximas estarão próximas ou acima dos 30°C, em praticamente todo o território, sendo que na região do vale do Tejo e Alentejo a temperatura máxima irá pontualmente atingir valores entre os 35°C e 37°C.