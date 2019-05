Actualidade

A deputada angolana 'Tchizé' dos Santos, filha do ex-Presidente da República José Eduardo dos Santos, diz que o atual chefe de Estado está a fazer um "golpe de Estado às instituições" em Angola e pede a destituição de João Lourenço.

Em declarações hoje à agência Lusa, a deputada do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), membro do seu Comité Central, assumiu que está "involuntariamente" fora do país devido à doença da filha e que há vários meses está a ser "intimidada" por dirigentes do partido no poder desde 1975.

Face à realidade - descreveu - em Angola, a deputada assumiu à Lusa que está à procura de advogados em Luanda para avançar para o Tribunal Constitucional angolano com uma participação sobre o seu caso, seguindo ainda com "um pedido de 'impeachment' [destituição]" de João Lourenço no parlamento, procurando para tal o apoio de deputados para uma proposta de Comissão de Parlamentar de Inquérito para apurar a conduta do atual chefe de Estado. (CLARIFICA, NO TERCEIRO PARÁGRAFO, O PAPEL DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NAS QUEIXAS DA DEPUTADA E DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NO PEDIDO DE DESTITUIÇÃO)