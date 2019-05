Inquérito/CGD

O empresário Joe Berardo admitiu hoje no parlamento que "ficaria muito contente se acabassem" com o contrato da Associação Coleção Berardo com o Estado e com o Centro Cultural de Belém (CCB), para exposição de obras de arte.

"Ficaria muito contente se acabassem com esse contrato", disse Joe Berardo durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito à gestão e recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), em Lisboa.

O empresário adiantou que a ideia de renovar o contrato de comodato com o Estado e o CCB, em 2016, não partiu de si.