Actualidade

O coordenador do Rating Municipal Português assumiu hoje que a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Direção-Geral das Autarquias Locais não participaram na elaboração do estudo que visa medir a sustentabilidade dos municípios.

"Quer a DGAL [Direção-Geral das Autarquias Locais], quer a ANMP não participaram no estudo Rating Municipal Português", afirmou hoje Paulo Caldas, numa mensagem enviada à agência Lusa.

A declaração do coordenador do Rating Municipal Português (RMP), lançado na terça-feira em Lisboa, com o apoio da Ordem dos Economistas, surge na sequência de um comunicado da ANMP, na quarta-feira, a negar ter participado no estudo.