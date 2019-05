Actualidade

O estónio Ott Tanak (Toyota) concluiu, na sexta-feira, na liderança o primeiro dia do Rali do Chile, sexta prova do Campeonato do Mundo, à frente do francês Sébastien Ogier (Citroen).

Tanak, que assumiu o comando da prova na segunda das seis especiais do dia, assinou três melhores tempos durante o dia e concluiu a jornada com 22,4 segundos de avanço para o gaulês, seis vezes campeão do mundo, e 28,8 para o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota), terceiro.

O líder do campeonato, com 10 pontos de vantagem para Tanak, o belga Thierry Neuville (Hyundai), fechou o dia no quarto lugar, a 29,5 segundos.