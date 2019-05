Actualidade

O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) lidera o rali do Chile, sexta prova da temporada, no final do primeiro de três dias de competição, com 22,4 segundos de vantagem para o francês Sébastien Ogier (Citroën C3).

Tanak, terceiro classificado do campeonato após seis jornadas disputadas, com 82 pontos, a 28 do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), venceu três das seis disputadas ao longo deste primeiro dia da prova, que se estreia no calendário, terminando com o tempo de 1:24.12,4 horas.

"Na pausa de almoço os engenheiros fizeram um bom trabalho a afinarem o carro. A confiança aumentou", explicou o piloto da Toyota, que saltou para a liderança à segunda especial, depois de ter cometido um erro na primeira e ter deixado calar o motor do seu carro.