O vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, afirmou, na sexta-feira, em Washington, que as negociações comerciais com os Estados Unidos vão continuar por tempo indeterminado, apesar dos obstáculos.

"As negociações não falharam, pelo contrário, (os obstáculos são) uma reviravolta normal nas negociações (...) é inevitável" entre os dois países, disse Liu em declarações à imprensa chinesa, após uma ronda de conversações comerciais na capital norte-americana.

As conversações terminaram horas depois do início do aumento de tarifas a mais de 5.000 produtos chineses.