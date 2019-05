Actualidade

A China teme que "caos" político na Europa leve o continente a tornar-se mais "defensivo" face à crescente assertividade chinesa no palco internacional, após as eleições europeias, comprometendo uma parceria "vital" para preservar o multilateralismo, disse um analista.

"O que mais receio é que após as eleições para o Parlamento Europeu, o caos político na zona euro leve a Europa a isolar-se do resto do mundo", afirmou à Lusa, em Pequim, Shi Zhiqin, investigador no Centro de Política Global Carnegie-Tsinghua, onde dirige o programa Relações China - União Europeia (UE).

Outrora dominada por questões comerciais, a relação entre China e UE assume hoje crescente complexidade, à medida que Pequim reclama um papel mais central na governação dos assuntos globais, estendendo a sua influência ao sul e leste do continente.