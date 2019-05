Actualidade

Analistas apontam dificuldades na União Europeia (UE) em desenvolver uma política comum para a China, face aos diferentes interesses nacionais nas relações com Pequim, cuja política externa tem revelado inédita assertividade e crescentes ambições geoestratégicas.

"É quase impossível para a União Europeia (UE) ter uma política comum para a China", afirmou, em Pequim, o antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus Bruno Maçães português.

O ex-governante, que falava durante a apresentação do seu livro "Belt and Road: A Chinese World Order", numa livraria da capital chinesa, lembrou que os países do sul da Europa se sentem injustiçados pelo que consideram "regras parciais" dentro da UE.