Actualidade

O Presidente de Angola, João Lourenço, disse que o país atravessa uma "nova era" na área do petróleo e gás que resulta da implementação de uma "gestão totalmente transparente nos concursos públicos".

"Nos últimos tempos, mudámos a nossa política de gestão de recursos energéticos, como o petróleo e o gás, para que sirvam melhor os interesses do país e dos investidores", afirmou o Presidente angolano, numa mensagem colocada no site da organização da conferência Internacional 'Angola Oil & Gas 2019', que decorre de 4 a 6 de junho em Luanda.

"Esta nova era no petróleo e no gás é resultado de Angola ter adotado uma gestão totalmente transparente nos concursos públicos e criado uma agência nacional concessionária dos recursos petrolíferos do país", acrescentou o chefe de Estado, na mensagem de vídeo criada exclusivamente para promover a conferência, durante a qual serão lançados os concursos para os poços marginais de petróleo angolanos.