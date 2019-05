Europeias

O cabeça de lista PS nas europeias, Pedro Marques, vai dedicar um dia do período oficial de campanha às regiões autónomas dos Açores e Madeira e, com relativa frequência, terá ao seu lado António Costa.

Estas são duas das características da linha de campanha eleitoral que será desenvolvida pelo PS, que terá a sua primeira grande iniciativa já no domingo, em Mangualde, no distrito de Viseu, com um almoço comício com a presença do candidato do grupo socialista à presidência da Comissão Europeia, o holandês Franz Timmermans, e do secretário-geral deste partido, António Costa.

"Desde que não colida com a agenda de primeiro-ministro, António Costa vai ter uma participação frequente na campanha do PS", disse à agência Lusa fonte oficial socialista.