Europeias

A campanha do PSD para as europeias irá centrar-se, no período oficial, nas zonas de Lisboa, Centro e Norte, com o cabeça de lista Paulo Rangel a contar, na última semana, com a presença diária do presidente do partido.

Fonte da campanha de Paulo Rangel disse à Lusa que o eurodeputado já foi, na pré-campanha, a todos os distritos do país, bem como às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

No período de campanha oficial, que começa na segunda-feira, a volta do PSD não descerá abaixo de Lisboa, distrito no qual os sociais-democratas estarão três vezes até ao dia 24 de maio.