Actualidade

Os chefes das missões das Nações Unidas na África Ocidental, reunidos na sexta-feira em Bissau, pediram a marcação das eleições presidenciais até ao final do ano e salientaram que a nomeação de um novo primeiro-ministro "é crucial".

Os responsáveis pelas missões da ONU em África reuniram-se em Bissau para um encontro de alto nível a convite do representante especial do secretário-geral da ONU para a África Ocidental e Sael, Mohamed Ibn Chambas.

Num comunicado, emitido na sexta-feira ao final do dia, os chefes das missões congratularam-se com a realização das eleições legislativas de 10 de março na Guiné-Bissau, mas manifestaram preocupação com o "facto de os esforços de estabilização pós-eleitorais estarem a enfrentar sérios desafios relacionados com o ressurgimento de divisões partidárias em torno da eleição dos membros da mesa da Assembleia Nacional Popular".