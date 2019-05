Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje que ainda acredita na reconquista do título português de futebol, numa altura em que faltam duas jornadas para o fim da I Liga, apesar de estar consciente das dificuldades.

O treinador dos 'dragões' explicou que enquanto for "matematicamente possível" todo o grupo acredita que pode chegar ao fim em primeiro lugar, mas admitiu que o empate 2-2 em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, "complicou o percurso", que prossegue no domingo, no estádio do Nacional, em jogo da 33.ª e penúltima jornada.

"É possível vencermos o campeonato. Temos dois jogos e temos de os ganhar. Depois temos de ver o que acontece nos outros. Não depende só de nós. Pensamos que é possível, senão não íamos à Madeira sequer dar despesas ao clube", frisou o técnico da equipa campeã nacional, em conferência de imprensa.