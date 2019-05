Actualidade

O FC Porto apurou-se hoje para a final da Liga Europeia de hóquei em patins, ao vencer o campeão FC Barcelona por 1-0, no desempate por grandes penalidades, em jogo das meias-finais, realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Após um empate 1-1 no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, com golos de Matías Pascual, aos quatro minutos, para o detentor do troféu, e Gonçalo Alves, aos 29, para os 'dragões', o remate certeiro de Hélder Nunes na 'lotaria' dos penáltis proporcionou o triunfo à equipa portuguesa, numa reedição da final da época passada, em que o Barcelona venceu o FC Porto por 4-2, no pavilhão dos 'dragões'.

Com o triunfo no encontro de abertura da 'final four' da Liga Europeia sobre o recordista de títulos na prova (22 troféus), o FC Porto, campeão em 1986 e 1990, assegurou a presença no jogo decisivo, marcado para domingo, frente ao vencedor do dérbi lisboeta de hoje, entre o anfitrião Sporting e o Benfica, com início às 18:00, no mesmo recinto.