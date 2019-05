Actualidade

O treinador Costinha disse hoje acreditar que o Nacional conseguirá assegurar a manutenção na I Liga de futebol, embora se manifeste consciente das dificuldades que irá encontrar frente ao FC Porto, na 33.ª e penúltima jornada.

"Transmiti aos meus atletas a realidade em termos de classificação e da importância do jogo, para as duas equipas", observou o técnico, ressalvando que a "abordagem emocional ao jogo" será determinante, tendo em consideração que irá defrontar "uma grande equipa, que é o atual campeão nacional".

O Nacional, 17.º e penúltimo classificado do campeonato, terá de "estar no seu melhor, fazendo o jogo perfeito para conseguir os seus intentos", reforçou Costinha, lamentando algumas declarações feitas ao longo da semana "por pessoas que tiveram um passado importante no futebol, mas que meteram em causa o brio profissional" dos jogadores, da instituição e da sua liderança.