O treinador Bruno Lage alertou hoje para a necessidade de o Benfica se apresentar "no seu melhor" para conseguir vencer no domingo um "jogo muito difícil" frente ao Rio Ave, da 33ª jornada da I Liga de futebol.

"Foi tudo preparado dentro da normalidade: recuperar bem, trabalhar aquilo que achamos fundamental para o jogo e, depois, as questões estratégicas para um adversário muito bem orientado. O Daniel [Ramos] tem uma carreira que fala por ele, com um conjunto muito organizado e que não desiste. Foi o que aconteceu com o jogo com o FC Porto. Antevejo um jogo muito difícil. É mais uma final e para vencer o Benfica tem de estar no seu melhor", declarou.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida que pode dar ao Benfica o 37.º título de campeão, necessitando também de uma 'escorregadela' do perseguidor FC Porto no desafio com o Nacional, o técnico dos 'encarnados' não poupou elogios aos vila-condenses, considerando-os uma equipa "com muito conteúdo" e que vale pela força do coletivo.