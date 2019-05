Actualidade

A empresa portuguesa de calçado profissional Lavoro, de Guimarães, vai alargar a atividade à produção/representação de vestuário de proteção, prevendo lançar a nova gama de produtos dentro de um ano, disse à Lusa o presidente.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da ICC - Indústria de Comércio de Calçado, que detém a Lavoro, explicou que o objetivo é aproveitar "a notoriedade" da marca para "acrescentar valor à atividade" e complementar a atual oferta de calçado profissional da empresa com equipamentos de proteção individual para algumas profissões específicas.

Neste sentido, a Lavoro estabeleceu uma parceria com a Universidade do Minho no âmbito da qual está a decorrer em todo o país, ao longo de seis meses, um estudo antropométrico dos bombeiros portugueses que passa por digitalizações de corpo inteiro a partir das quais se tirarão medidas e encontrarão padrões médios para o fabrico do vestuário de proteção, explicou Teófilo Leite.