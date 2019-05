Europeias

A caravana da campanha oficial da CDU para as eleições europeias de 26 de maio vai concentrar-se em bater sobretudo as favoráveis estradas e ruas da Grande Lisboa, margem sul do Tejo, península de Setúbal e Alentejo.

No itinerário da candidatura, o cabeça-de-lista da coligação que junta PCP e "Os Verdes" (PEV), João Ferreira, apenas tem prevista uma incursão a norte, nos distritos do Porto e de Braga, no penúltimo dos 12 dias de digressão (24 de maio), além de passagens por Coimbra e Leiria (21 de maio).

Segundo fonte oficial da CDU, o eurodeputado e vereador da Câmara Municipal de Lisboa terá a seu lado o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, nos "eventos mais relevantes e emblemáticos de cada dia", assim como dirigentes ecologistas.