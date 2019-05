Actualidade

O defesa Rúben Dias regressou hoje aos convocados do Benfica, que no domingo visita o Rio Ave, na partida que encerra a 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em Vila do Conde.

O central e jogador mais utilizado pelos 'encarnados' na época 2018/19 falhou a partida com o Portimonense, na ronda anterior, por estar a cumprir castigo, regressando agora às opções de Bruno Lage.

O técnico fez ainda regressar o lateral esquerdo Yuri Ribeiro, ao mesmo tempo que prescindiu do avançado Jota, que esteve entre os eleitos para o duelo com os algarvios.