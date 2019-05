Actualidade

O tenista português João Sousa, ao lado do argentino Guido Pella, foi hoje eliminado nas meias-finais de pares do Masters 1.000 de Madrid, ao perder com a dupla composta pelo argentino Diego Schwartzmann e o austríaco Dominic Thiem.

A dupla luso-argentina perdeu em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-2, em 58 minutos, depois de ter afastado nos quartos de final o par segundo cabeça de série, constituído pelo polaco Lukasz Kubot e o brasileiro Marcelo Melo.

Para a final, também se qualificou a dupla composta pelo holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau.