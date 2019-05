Actualidade

O Governo de Macau afirmou este sábado que as futuras concessionárias do jogo vão promover outras indústrias além deste setor, do qual depende a economia do território.

"Terá de haver um envolvimento com a legislação e com o conteúdo do contrato de exploração", explicou, em declarações à imprensa, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, segundo um comunicado.

O Governo já garantiu que não quer prolongar mais o prazo dos contratos de concessão do jogo no território e prometeu um concurso público em 2022.