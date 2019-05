Actualidade

As Pousadas de Portugal obtiveram receitas de 41 milhões de euros em 2018, mais cerca de 2,5%, ajudadas pela melhoria do preço e com os portugueses a aumentarem a representatividade, disse o presidente à Lusa.

"Passámos dos 41 milhões de euros de receita em 2018", disse Luís Castanheira Lopes em entrevista à Lusa, o que significa um aumento de cerca de 2,5% face aos 40 milhões de euros registados em 2017.

"Não digo que estabilizámos porque o ano 2018 foi um ano de crescimento, mas foi um ano de crescimento muito moderado. Os crescimentos de dois dígitos de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018 terminaram", explicou o responsável.