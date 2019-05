Actualidade

Cerca de vinte investigadores de instituições nacionais e espanholas estão envolvidos num projeto que visa a criação de iniciativas inovadoras para a promoção do envelhecimento ativo dos habitantes de ambos os lados da fronteira.

O projeto EuroAGE - "Iniciativas inovadoras para a promoção do envelhecimento ativo na Região EUROACE" arrancou em abril de 2017 com a assinatura do acordo entre as entidades envolvidas e desenvolve-se até 2020.

Trata-se de uma iniciativa que pretende "promover o envelhecimento ativo através da atividade física, cognitiva e emocional com o intuito de melhorar a qualidade de vida e aumentar a esperança de vida saudável, tendo por base o conhecimento científico e técnico de ambos os países".