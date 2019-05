Europeias

A segurança marítima e o reforço das capacidades de `ciberdefesa´ foram as prioridades apontadas pelo PSD, PS, CDS-PP na política europeia de Defesa, com o PCP, BE e o Livre a rejeitarem o caminho da "militarização".

A aposta nas capacidades de vigilância e segurança marítimas e o investimento em projetos que reforcem a `ciberdefesa´ na Europa foram ainda defendidos pelos partidos Aliança e Iniciativa Liberal, em resposta a perguntas da Lusa.

A Lusa enviou um questionário a todas as 17 candidaturas às eleições de 26 de maio ao Parlamento Europeu. PNR e PTP não responderam, tendo o PURP declarado que não respondia como protesto pelo tratamento que alega estar a receber da comunicação social.