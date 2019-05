Actualidade

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num acidente no Porto envolvendo dois motociclos e um veículo ligeiro na Via de Cintura Interna (VCI), estando a circulação interrompida no sentido Freixo-Arrábida, disse à Lusa fonte do CDOS.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a colisão ocorreu pelas 12:25, junto ao nó da Areosa, sendo as vítimas os condutores dos motociclos.

O ferido, ligeiro, foi transportado para o Hospital de São João.