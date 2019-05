Actualidade

O português João Domingues conquistou hoje o segundo título da carreira no circuito 'challenger' de ténis, ao vencer o argentino Facundo Bagnis, segundo cabeça de série, na final do torneio de Braga.

João Domingues, 185.º classificado do ranking mundial e 13.º pré-designado do torneio bracarense em terra batida, impôs-se em três 'sets' a um tenista posicionado vários lugares acima na hierarquia da ATP, em 159.º, pelos parciais de 6-7 (5-7), 6-2 e 6-3, após duas horas e 16 minutos de confronto.

Depois de ter cedido o primeiro parcial no desempate, o tenista português parecia estar em grandes dificuldades quando sofreu uma quebra de serviço logo no jogo inaugural do segundo 'set', mas conseguiu reagir e quebrar por três vezes o jogo de serviço de Bagnis.