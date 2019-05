Actualidade

A circulação no sentido Freixo-Arrábida da Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, foi resposta pelas 15:20, segundo fonte do CDOS, após ter estado interrompida quase três horas devido a um acidente envolvendo dois motociclos e um veículo ligeiro.

O acidente, que ocorreu cerca das 12:25 junto à saída da VCI para a Areosa, provocou um morto e um ferido ligeiro, condutores dos motociclos, tendo o ferido sido transportado para o Hospital de São João.

As causas do sinistro estão a ser apuradas por elementos da equipa de Investigação de Acidentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).