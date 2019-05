Actualidade

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) regressou hoje à liderança do Mundial de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio de Espanha, quinta prova do campeonato, disputado em Barcelona.

O pentacampeão mundial foi o mais rápido a completar as 66 voltas ao traçado catalão, deixando atrás de si o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de equipa na Mercedes e anterior líder do Campeonato do Mundo.

O finlandês, que arrancou da 'pole positon', perdeu a primeira posição logo no arranque, terminando a corrida a 4,074 segundos de Hamilton, que conquistou em Barcelona a 76.ª vitória da carreira, terceira da temporada.