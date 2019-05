Actualidade

Pelo menos nove pessoas morreram e 36 ficaram feridas, este domingo, num acidente com um autocarro na província de Carchi, no Equador, perto da fronteira com a Colômbia, anunciaram as autoridades.

De acordo com a polícia, o autocarro de passageiros da companhia "Pullman Carchi" despistou-se quando percorria a rota Tulcán-Baños, no sentido norte-sul.

Em comunicado, o Serviço de Ajuda Humanitária da Comunidade Europeia (ECHO) declarou que o acidente causou a morte de nove pessoas e que mais 36 foram socorridas no local.