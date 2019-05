Europeias

A campanha eleitoral para as eleições europeias arranca hoje, com os candidatos na estrada enquanto no parlamento decorre o primeiro debate quinzenal com o primeiro-ministro após a crise política a propósito do tempo de serviço dos professores.

Cabe ao primeiro-ministro, António Costa, a abertura do debate quinzenal na Assembleia da República, que decorrerá à tarde, numa altura em que os cabeças de lista já começaram as ações do primeiro dia oficial de campanha eleitoral para as eleições de 26 de maio.

O PSD escolheu o distrito de Aveiro para este arranque oficial, com Paulo Rangel a visitar de manhã a Feira de Espinho acompanhado pelo ex-líder parlamentar social-democrata Luís Montenegro, seguida de uma visita à empresa Simoldes, numa campanha que contará na última semana, com a presença diária do presidente do partido, Rui Rio.