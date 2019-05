Incêndios

A Assembleia da República debate hoje a "estratégia e gestão integrada de fogos rurais", tema escolhido pelo primeiro-ministro para o debate quinzenal.

Na quinta-feira, o Observatório Técnico Independente criado pelo parlamento para acompanhar os incêndios florestais divulgou um relatório, no qual se considera positivo o resultado obtido em 2018, mas, ao mesmo tempo, adverte-se que se "está longe de constituir uma segurança para os anos seguintes", existindo aspetos que devem ser melhorados, como o planeamento.

"É facto que as estatísticas dos incêndios do ano de 2018, sem vítimas mortais, com menor número de ocorrências e pequena área ardida, em termos comparativos com as anteriores, foi positivo, mas tal facto está longe de constituir uma segurança para os anos seguintes. Pelo contrário, esta é uma excelente oportunidade para visitar a prática do sistema e propor as melhorias necessárias", defende o Observatório Técnico Independente (OTI) num relatório que avalia o fogo de Monchique, no Algarve, o maior de 2018.