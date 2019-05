Actualidade

A primeira faculdade dedicada ao português na China continental quer complementar o ensino da língua com conhecimentos "mais aprofundados" sobre os países lusófonos e "aumentar o intercâmbio internacional", revelou hoje à agência Lusa a diretora.

"É um passo natural, que nos permitirá ter mais recursos, mais possibilidades e mais alunos e professores", explicou a diretora da recém-formada Faculdade de Estudos Hispânicos e Portugueses, da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim (Beiwai).

A nova instituição nasce da elevação do estatuto do mais antigo departamento de ensino do português na China continental, aberto em 1961, implicando um aumento do orçamento para contratação de corpo docente e organização de atividades e palestras.