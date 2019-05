Actualidade

Criada em 2001, a Escola de Música de Rabo de Peixe abre horizontes a cerca de 60 crianças de uma das freguesias mais pobres do país através da formação musical.

A Escola de Música de Rabo de Peixe foi uma iniciativa da Presidência do Governo Regional, tendo sido integrada no Serviço Educativo do Teatro Micaelense, entre 2005 e 2015, altura em que foi criada a Associação Es.Música.RP, que a gere atualmente.

O projeto tem "uma vertente social, de promover aos meninos de rua uma aprendizagem musical" e "ocupar depois da escola", considerou Carlos Mendes, professor que forma, juntamente com Licínio Moura, a direção da associação.