Europeias

A maioria das candidaturas às eleições europeias quer a continuação da regra da unanimidade, sobretudo na política externa, mas PS e PSD defendem que só decisões por maioria permitirão combater a evasão e o 'dumping' fiscal.

Em resposta à pergunta enviada pela agência Lusa, questionando todas as candidaturas sobre o fim da unanimidade em matérias fiscais e de política externa, apenas o cabeça de lista do PDR, Marinho e Pinto, respondeu afirmativamente e sem reservas para ambas as áreas.

O socialista Pedro Marques admitiu o fim da unanimidade como forma para combater os bloqueios a "medidas de combate à fraude e à elisão fiscal" na União Europeia, e com vista a uma "aproximação das bases fiscais, impedindo as grandes multinacionais de promoverem concorrência fiscal entre os Estados-membros".