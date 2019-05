Sporting

O juiz Carlos Delca adiou hoje pela segunda vez o início da fase de instrução do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, em 15 de maio de 2018, prevista começar hoje, no Campus da Justiça, em Lisboa.

O adiamento deveu-se à apresentação de um novo pedido de afastamento do processo deste juiz de instrução criminal (JIC), que foi entregue por um dos advogados na sexta-feira.

Antes, o Tribunal da Relação de Lisboa já indeferiu dois incidentes de recusa do JIC, que levaram a um primeiro adiamento da fase instrutória.