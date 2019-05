Actualidade

Dois espetáculos que revisitam as memórias da chegada a Vilar Formoso de milhares de judeus que fugiram durante a 2.ª Guerra Mundial vão ser representados, no fim de semana, naquela vila fronteiriça.

Durante dois dias, Vilar Formoso, no distrito de Guarda, irá recuar 80 anos no tempo e reviver "as memórias da fuga de milhares de judeus, que viviam na Europa", e a sua passagem por aquela fronteira do distrito da Guarda, foi hoje anunciado pela Câmara Municipal de Almeida.

Os dois espetáculos terão como cenário o Largo da Estação, junto ao Polo Museológico Vilar Formoso Fronteira da Paz - Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes.