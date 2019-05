Actualidade

O índice compósito da OCDE para Portugal desceu para 98,03 pontos em março, um mínimo de quase seis anos e menos 0,28 pontos que em janeiro, alinhado com a desaceleração generalizada dos Estados-membros da organização.

No relatório mensal de indicadores compósitos avançados, que medem antecipadamente mudanças no ciclo económico, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sublinha que o índice compósito, que assinala com antecipação inflexões no ciclo económico, para Portugal está abaixo dos 100 pontos desde setembro último e não atingia um valor tão baixo desde o início de 2013.

A OCDE continua a identificar sinais de abrandamento económico na maior parte dos Estados membros, numa tendência que se prolonga há meses e é particularmente marcada na Alemanha e em Itália, e generalizada nos Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unido e no conjunto da zona euro.