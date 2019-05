Actualidade

Portugal perdeu 939 milhões de euros em Imposto sobre o valor Acrescentado (IVA) que ficou por cobrar em 2016, menos cerca de 118 milhões do que no ano anterior, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No destaque sobre as "Estatísticas das Receitas Fiscais" referente a 2018, divulgado hoje, o INE afirma que o 'gap' [intervalo] do IVA em 2016 - o ano mais recente com a informação necessária para o seu cálculo - foi de 5,6%, ou seja, teoricamente poderiam ter sido cobrados mais 939,4 milhões de euros neste imposto nesse ano.

Segundo o INE, a redução do 'gap' em 2016 (face aos 6,4% de 2015) traduz o aumento de 2,6% da receita efetiva (4,7% em 2015) face ao crescimento de 1,7% (3,1% no ano anterior) do IVA teórico.