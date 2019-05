Actualidade

Um estudo da consultora CBRE conclui que o investimento do setor hoteleiro no mercado imobiliário quadruplicou nos últimos 12 meses, período entre março de 2018 e igual mês deste ano, para os 400 milhões de euros.

Em comunicado, a CBRE informa que o investimento no mercado imobiliário europeu do setor hoteleiro, nos últimos 12 meses, ascendeu a 23 mil milhões de euros.

No que se refere ao desempenho de Portugal, a consultora realça que o país "registou um crescimento notável neste período com um investimento de 400 milhões de euros no setor hoteleiro, quadruplicando o valor verificado no período homólogo".