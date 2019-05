Actualidade

A missão da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) à Guiné-Equatorial tem nova data marcada - de 05 a 07 de junho -, após a anterior ter sido cancelada a pedido de Malabo, disse hoje fonte da organização.

"A visita que estava para se realizar a 08, 09 e 10 de maio em Malabo [capital da Guiné-Equatorial] já tem uma nova data: 05, 06 e 07 de junho", afirmou à Lusa fonte do secretariado-executivo, adiantando que estas foram propostas pelo Governo da Guiné-Equatorial no dia 08 de maio, dia em que deviam começar as reuniões em Malabo.

De acordo com o secretariado executivo da CPLP, o Governo liderado por Teodoro Obiang Mguema Mbasogo justificou o cancelamento da visita da comissão técnica, à última hora, ou seja na data em que alguns elementos já viajavam para aquele país, "por não ter conseguido reunir as condições para o desenrolar da missão".