Actualidade

Vila Franca de Xira, Lisboa, 13 mai 2019 - Uma pessoa morreu hoje colhida por um comboio, às 13:17, na zona de Alhandra, em Vila Franca de Xira, interrompendo a circulação na Linha do Norte, no sentido Alverca - Alhandra, informaram as autoridades.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, trata-se de um acidente e o sexo da vítima ainda é desconhecido.

No local, segundo a página na internet da Proteção Civil, encontram-se 11 operacionais e quatro veículos.