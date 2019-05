Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber os partidos com assento parlamentar no dia 07 de junho no quadro dos seus "contactos regulares" com as forças políticas.

Marcelo recebe os sete partidos, por ordem crescente de representação, entre as 10:00 e as 18:30 de 07 de junho, de acordo com uma nota colocada hoje 'site' da Presidência da República na Internet.

A Presidência da República enquadra as audiências nos "contactos regulares com os partidos políticos com representação parlamentar e decorridas as eleições para o Parlamento Europeu", que se realizam no dia 26 de maio em Portugal.