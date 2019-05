Actualidade

A receita do Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI) ascendeu a 1,663 mil milhões de euros em 2018 sendo este o valor mais alto desde que este imposto foi criado, em 2003, em substituição da Contribuição Autárquica.

De acordo com as Estatísticas das Receitas Fiscais relativas a 2018, hoje divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a receita do IMI registou um crescimento de 6,2%, o que corresponde a um crescimento nominal de 97,4 milhões de euros face ao valor arrecadado em 2017.

Segundo a autoridade de estatística nacional esta evolução do imposto "estará associada ao aumento da base tributável, uma vez que as taxas fixadas pelos vários municípios variam pouco".