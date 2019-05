Actualidade

João Bento vai substituir Francisco de Lacerda na presidência executiva dos CTT, na sequência da sua renúncia do cargo antes do final do mandato, anunciaram hoje ao mercado os Correios de Portugal.

O Conselho de Administração deliberou hoje "a designação como presidente da Comissão Executiva dos CTT, para completar o mandato em curso (2017/2019), do vogal do Conselho de Administração professor João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento, o qual deixará de exercer qualquer função no grupo Manuel Champalimaud, com efeitos a partir de 22 de maio de 2019, mantendo-se em funções os demais quatro membros" do órgão executivo.

Esta nomeação decorre da renúncia anunciada no passado dia 10 de maio (sexta-feira) de Francisco de Lacerda dos cargos de vice-presidente do Conselho de Administração e presidente da Comissão Executiva e de proposta da Comissão de Governo Societário, Avaliação e Nomeações, referem os CTT em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).