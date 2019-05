Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma descida de 1,81% no índice PSI20, para 5.070,37 pontos, em linha com as principais praças europeias, retomando a série de perdas que havia sido interrompida na sexta-feira.

Das 18 empresas cotadas no princial índice português, 13 ficaram em terreno negativo, tendo cinco subido a cotação.

As perdas foram lideradas pela Mota-Engil, que registou uma variação negativa de 4,49% para 2,04 euros, seguida de perto pela EDP, que desceu 4,04% para 3,16 euros.